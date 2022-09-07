Агрохолдинг "Здоровая ферма" банкротит "Уралбройлер"

В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о признании ООО "Уралбройлер" банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление поступило от компании "Здоровая ферма Деликатесы". Обе организации входят в агрохолдинг "Здоровая ферма". Сумма исковых требований – 13,7 млн рублей.

Напомним, до декабря 2015 года "Здоровая ферма" принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. В конце 2018 года новым собственником агрохолдинга стал банк непрофильных активов "Траст".