Тюменцы не могут улететь в Сочи. Рейс задержан более чем на 8,5 часов

В Тюмени задержали рейс до Сочи более чем на 8,5 часов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта Рощино, рейс SU 2977 Тюмень — Сочи авиакомпании "Аэрофлот" отложен. Вылет должен был состояться в 8.35, но перенесен на 17.10.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что вылет задержан по техническим причинам. В Сочи самолет доставит другой самолет, прибытие которого в аэропорт Тюмени ожидается в 16.20 (по местному времени). Обслуживание пассажиров осуществляется в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.