07 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Тюменцы не могут улететь в Сочи. Рейс задержан более чем на 8,5 часов

В Тюмени задержали рейс до Сочи более чем на 8,5 часов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта Рощино, рейс SU 2977 Тюмень — Сочи авиакомпании "Аэрофлот" отложен. Вылет должен был состояться в 8.35, но перенесен на 17.10.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что вылет задержан по техническим причинам. В Сочи самолет доставит другой самолет, прибытие которого в аэропорт Тюмени ожидается в 16.20 (по местному времени). Обслуживание пассажиров осуществляется в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Теги: Рощино, рейс, задержка, Сочи



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