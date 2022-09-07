В ДНР освободили Кодему

В результате успешных наступательных действий в ДНР подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема, сообщает Минобороны РФ.

За сутки на Николаево-Криворожском направлении украинские войска не наступали из-за больших потерь в живой силе и технике. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.

В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции. Вблизи Константиновки (ДНР) уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха". Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции для создания угрозы техногенной катастрофы.