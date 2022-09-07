Директор турфирмы не признал вину по делу о гибели девяти человек на Ключевской Сопке

Директор новосибирской турфирмы "Экстрим Тайм2 Андрей Степанов не признал вину по делу о гибели девяти человек на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке.

Степанову предъявлено обвинение. Следователь ходатайствует о заключении его под стражу до 3 ноября, передает ТАСС.

Сам обвиняемый просит избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, мотивируя это тем, что сотрудничал со следствием. Он добавил, что во время работ по спасению туристов, он по телефону корректировал действия сотрудников МЧС, которые вели спасательную операцию.

В отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц, а также дело о причинении смерти по неосторожности.

Степанов был задержан 5 сентября, выживший гид пока проходит лечение.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо. Выжившие туристы и гид находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Их эвакуировали бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.