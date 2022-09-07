Свердловский Минкульт просит концертные площадки учитывать выбор артистов, ссылаясь на УК

Министерство культуры Свердловской области направило в адрес екатеринбургской концертной площадки "Теле-клуб" письмо, в котором просит тщательно подходить к выбору исполнителей, которым может быть предоставлена сцена. Ведомство ссылается на Уголовный кодекс.

Соответствующий документ у себя в соцсетях опубликовал адвокат Алексей Бушмаков. В нем говорится, что существует уголовная ответственность за публичное распространение ложной информации о деятельности вооруженных сил России и дискредитацию армии. Соответствующие изменения были внесены в УК РФ в марте этого года.

"В этой связи убедительная просьба учитывать данный факт при организации деятельности возглавляемой Вами организации, в том числе при предоставлении площадок "Теле-клуба", - говорится в письме в адрес директора концертной площадки за подписью министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.

Ранее суды Екатеринбурга и Перми зарегистрировали иски группы Anacondaz об отмене последних выступлений. "Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов" музыканты решили перенести все шоу в России, запланированные на 2022 год.