Стихия накрыла Хабаровский край, пока Дегтярев посещает ВЭФ

В Хабаровском крае разбушевалась непогода – регион накрыл циклон, дошло до отключения электричества. Спасатели сейчас устраняют последствия разгула стихии. В это время губернатор Михаил Дегтярёв работает в соседнем крае – Приморском, где во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.

По данным хабаровского краевого главка МЧС, из-за сильных осадков местные реки вышли из берегов. Из-за сильных порывов ветра частично или полностью парализована подача электричества в 25 населённых пунктах (Ванинский, Солнечный, Комсомольский, Хабаровский, Нанайский районы, а также Комсомольск-на-Амуре). Были локальные отключения в Хабаровске. Прошедшие дожди создали дополнительный приток воды в малые реки и Амур, в результате чего уровень реки у Комсомольска-на-Амуре повысился на 5 см.

В течение 7 сентября тайфун продолжит оказывать своё воздействие на большую часть Хабаровского края – пройдут дожди (местами очень сильные), ветер усилится (до 25-30 м/с). 8 сентябре под воздействием непогоды окажутся северные районы региона.