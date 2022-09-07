Стихия накрыла Хабаровский край, пока Дегтярев посещает ВЭФ

07 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Дальневосточный ФО
Последствия разгула стихии в Хабаровском крае (2022) | Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Стихия накрыла Хабаровский край, пока Дегтярев посещает ВЭФ

В Хабаровском крае разбушевалась непогода – регион накрыл циклон, дошло до отключения электричества. Спасатели сейчас устраняют последствия разгула стихии. В это время губернатор Михаил Дегтярёв работает в соседнем крае – Приморском, где во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.

По данным хабаровского краевого главка МЧС, из-за сильных осадков местные реки вышли из берегов. Из-за сильных порывов ветра частично или полностью парализована подача электричества в 25 населённых пунктах (Ванинский, Солнечный, Комсомольский, Хабаровский, Нанайский районы, а также Комсомольск-на-Амуре). Были локальные отключения в Хабаровске. Прошедшие дожди создали дополнительный приток воды в малые реки и Амур, в результате чего уровень реки у Комсомольска-на-Амуре повысился на 5 см.

В течение 7 сентября тайфун продолжит оказывать своё воздействие на большую часть Хабаровского края – пройдут дожди (местами очень сильные), ветер усилится (до 25-30 м/с). 8 сентябре под воздействием непогоды окажутся северные районы региона.

Последствия разгула стихии в Хабаровском крае(2022)|Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Последствия разгула стихии в Хабаровском крае(2022)|Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Последствия разгула стихии в Хабаровском крае(2022)|Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Теги: Михаил Дегтярёв, Хабаровский край, тайфун, циклон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети