07 Сентября 2022
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коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки выявили больше тысячи заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 100 новых случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Среди зараженных 328 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 397 814.

Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Горнозаводском, Гремячинском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Александровском, Березовском, Гайнском, Косинском, Кочевском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 878 человек.

На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 270 939 комплектов вакцин от COVID-19. В Минздраве Пермского края отмечают, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. Он достигается путем иммунизации жителей против новой коронавирусной инфекции и своевременной ревакцинацией. Кроме того, это позволяет снизить у привитых риски тяжелого течения болезни.

Теги: COVID-19, коронавирус, заболевшие



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