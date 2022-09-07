07 Сентября 2022
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Общество В России
Иван Сафронов (2022) | Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Путин не стал оценивать степень суровости приговора Сафронову

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прокомментировал приговор журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову.

Глава государства признался, что деталей дела не знает. Но, по словам Путина, Сафронов собирал материалы и передавал их западной разведке, суд посчитал это доказанным.

"Контрразведка работала за ним, все фиксировала", - отметил президент.

Он добавил, что не берется судить, насколько справедлив срок, который получил Сафронов. "Есть генеральный прокурор и если он посчитает, что это слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать это решение", - заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову.

Напомним, прокурор запросил для Сафронова 24 года колонии, суд приговорил журналиста к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене. Сообщалось, что гособвинители перед прениями предложили ему признать вину, чтобы получить 12 лет колонии, но Сафронов отказался.

Теги: путин, сафронов



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