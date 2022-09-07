Главу сельскохозяйственного кооператива на Южном Урале осудят за мошенничество при получении субсидии

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении главы сельскохозяйственного кооператива, обвиняемого в мошенничестве при получении субсидии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый предоставил в региональный минсельхоз фиктивные документы о понесенных расходах при закупке сельхозпродукции у членов кооператива для получения субсидии. Однако продукция приобретена из других источников, а значит он не мог быть получателем субсидии.

Ущерб составил более 97 тыс. рублей.