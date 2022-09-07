07 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале мошенники обманывают пенсионеров, выдавая себя за "заместителя прокурора области"

Жительница уральского города Алапаевск стала жертвой мошенников, один из которых выдал себя за высокопоставленного прокурора. Полиция начала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в городском отделе МВД, 6 сентября в дежурную часть обратилась 64-летняя женщина с заявлением, что неизвестные обманным путем заставили ее оформить кредит и перевести деньги на указанные счета. Пенсионерка пояснила, что 2 сентября ей позвонили, якобы, сотрудники Банка России, попросив о помощи в изобличении целой группы мошенников. Для этого ей надо было оформить на себя кредит и перевести на указанные "банкирами" счета. Женщина отказалась, решив, что это звонят аферисты.

Однако уже на следующий день ей вновь позвонили. Неизвестный представился "заместителем прокурора области" и заявил, что проводится "специальная операция по поимке мошенников". Он даже скинул через мессенджер фото удостоверения сотрудника банка, якобы участвующего в данной "операции". Аферист заверил, что все расходы, связанные с выплатой кредита, банк берет на себя.

Присланная фотография удостоверения убедила женщину в подлинности слов лжебанкира: она оформила кредит и по инструкции мошенников перевела деньги на указанные ими номера телефонов. Сумма причиненного ей ущерба составила 53 тысячи рублей.

Сейчас территориальным ОВД начата проверка по данному факту. Полиция Алапаевска призывает быть внимательными при разговоре по телефону и помнить, что ни представители банков, ни сотрудники правоохранительных органов не будут просить проводить какие-либо финансовые операции.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале объявились мошенники, выдающие себя за "майора ФСБ Фролова". Жертвами аферистов уже стали жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Теги: мошенники, полиция, Алапаевск



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