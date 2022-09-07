07 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
Ревакцинация (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Личным примером - новосибирские министры прошли ревакцинацию от коронавируса

В выездной ревакцинации в одном из мобильных прививочных пунктов по собственной инициативе приняли участие министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Глава региональной минцифры Сергей Цукарь отметил, что не стал дожидаться звонка от робота Николая с напоминанием о ревакцинации и поставил очередную прививку по собственной инициативе, когда подошел срок.

ревакцинация, вакцина, коронавирус, ковид(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, сервис по обзвону голосовым помощником внедрен в Новосибирской области с 15 июля этого года. За два месяца робот Николай обзвонил почти 70 тысяч жителей области. В списке для обзвона у робота пациенты, которые переболели COVID-19 или вакцинировались полгода назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Глава регионального минпромторга Андрей Гончаров отметил незначительное снижение в последние две недели количества вакцинированных в мобильных прививочных пунктах.

ревакцинация, вакцина, коронавирус, ковид, пульсометр, прививка, термометр(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Они развернуты в торговых центрах Новосибирска (ТЦ «Сан-Сити», ТЦ «Леруа Мерлен» (Мясникова, 35). С 20 по 26 августа в них провакцинировано 238 человек, с 27 августа по 2 сентября – 164 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, к 6 сентября 1 785 528 детей и взрослых привиты от коронавируса одним компонентом, 1 650 862 жителя области – двумя компонентами..

ревакцинация, вакцина, коронавирус, ковид, прививка(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Работа прививочных кабинетов по вакцинации от коронавируса организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках – как в районах, так и в областном центре. На территории Новосибирской области развернуто 89 пунктов вакцинации в государственных медицинских организациях и 19 мобильных пунктов вакцинации. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.

Теги: ревакцинация, коронавирус,



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