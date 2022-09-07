Сборная России по футболу в ближайшее время проведёт товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Сборная России по футболу в ближайшее время проведёт товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), серия контрольных встреч пройдёт в сентябре и ноябре. Первый матч против Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке, в ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном. Кроме этого, ведутся переговоры об организации третьей осенней встречи.

"Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков", − отметил Валерий Карпин.

Сборная Киргизии занимает 95-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Ирана − 22-я, сборная России − 35-я.