Основатель Pink Floyd раскритиковал призывы жены Зеленского давать Украине оружие

Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене украинского президента Елене Зеленской, которая призвала давать режиму оружие.

Уотерс отреагировал на интервью Зеленской, в котором она сказала, что если поддержка Украины будет мощной, то кризис на Западе будет короче. То есть Запад, чтобы справиться с внутренними проблемами, должен давать Киеву больше оружия.

Уотерс написал, что Владимир Зеленский не выполнил предвыборных обещаний положить конец конфликту в Донбассе и принял как должное тот факт, что Украиной правят радикальные националисты. А Запад просто подливает масла в огонь, разжигая конфликт со стороны.

"Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?" — заключил Уотерс.

Ранее он назвал Джо Байдена военным преступником. В конце августа Уотрес попал на сайт "Миротворец" как "враг Украины" за высказывание, что переворот 2014 года был организован США, а Крым всегда был российским.