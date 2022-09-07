07 Сентября 2022
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Политика Украина
Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

Путин: МАГАТЭ под давлением США и ЕС не могут прямо сказать, что обстрелы ЗАЭС идут со стороны Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС, хоть эксперты организации под давлением США и Европы не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины.

На территории ЗАЭС нет российской военной техники, которую предлагает убрать МАГАТЭ, подчеркнул Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам президента, "видно же, откуда летят снаряды по Энергодару". Он обратил внимание, что российские военные, даже те, что в условиях украинских обстрелов обеспечивают контрбатарейную борьбу, находятся довольно далеко от станции.

Как отметил Путин, главная угроза - не попадание по реактору, а по хранилищу отработанного ядерного топлива. Президент сообщил, что поручил "Росатому" принять меры для усиления безопасности Запорожской АЭС.

Теги: путин, магатэ, заэс



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