"Челси" уволил Тухеля, с которым выигрывал Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля.

Пресс-служба лондонского клуба объявила об этом официально, поблагодарив немецкого специалиста за работу.

Сообщается также, что тренерский штаб "аристократов" возьмёт на себя тренировки команды и подготовку к предстоящим играм. О новом главном тренере будет объявлено позже.

Отметим, что Тухелю 49 лет, он возглавил английский клуб в январе 2021 года и привёл лондонцев к победе в Лиге чемпионов UEFA. Вместе с "Челси" он также выиграл Суперкубок UEFA и клубный чемпионат мира. В 2021 году стал тренером года по версии UEFA и ряда других авторитетных организаций.

Накануне "Челси" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил в гостях загребскому "Динамо" (0:1).