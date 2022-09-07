Forbes: Европа становится частью третьего мира

Маниакальное стремление европейских политиков избавиться от ископаемого топлива является главной проблемой Европы, которая превращает Старый Свет в часть третьего мира. Об этом пишет Forbes.

В 2008 году цена на нефть была на исторических максимумах, но тогда ни один представитель руководящих структур Еврокомиссии и Евросоюза не призывал к снижению энергопотребления. Ни один лидер не убеждал граждан затянуть пояса и снизить потребление. Никому и в голову не приходило обвинять Россию в высоких ценах на топливо. Это чисто политические заявления, призванные скрыть провал европейской политики, так как многие страны экспортируют газ и нефть.

"Кризис в Европе – это результат политической ошибки. Он рассчитан на то, чтобы навязать европейцам постуглеводородную экономику и подтолкнуть их к новой промышленной революции, в которой, по всей видимости, они вряд ли сумеют поучаствовать, поскольку цены на энергоносители в Азии и Латинской Америке с европейскими даже близко не стоят", - пишет автор Кеннет Рапоза.

Он удивляется тому, что в ЕС, украв у России 300 млрд долларов резервов, рассчитывали, что Россия это стерпит.

Европа погружается в рецессию и становится частью третьего мира, а европейские политики готовят к этому свое население, заключает автор. Вопрос в том, согласится ли это терпеть население.

The Wall Street Journal пишет, что решение "Газпрома" об остановке "Северного потока" вызвало переполох в ЕС.

