07 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через границы РФ и Белоруссии

Латвия, Литва и Эстония достигли "принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан. Обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с Россией и Белоруссией. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и людей, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Правительства стран Балтии объявят о запрете в ближайшие дни, передает РИА Новости.

При этом Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без соответствующего решения Еврокомиссии, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза не смогли согласовать единую позицию по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам. По словам глава МИД Венгрии Петера Сийярто, многие на встрече выступили против ограничений. Ранее Франция и Германия высказывались против полного запрета на выдачу виз россиянам.

Теги: россияне, шенген, прибалтика, латвия, литва, эстония



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