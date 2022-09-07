07 Сентября 2022
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Надеждап Красноярова, председатель думы Сургута (2018) | Фото: пресс-служба думы Сургута

Бывший спикер гордумы Сургута собирается сложить депутатские полномочия

Бывший спикер Сургутской городской думы Надежда Красноярова написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Информацию Накануне.RU подтвердили в сургутской гордуме.

Причины такого решения неизвестны. Заявление будет рассмотрено на сентябрьском заседании городской думы.

Согласно информации, опубликованной на сайте местного парламента, оно намечено на 28 сентября. Вопрос внесен в повестку заседания под номером 13: "О досрочном прекращении полномочий депутата думы города Сургута VII созыва".

Напомним, Надежда Красноярова являлась спикером думы Сургута предыдущего созыва. После выборов в 2021 году ее сменил на этом посту Максим Слепов.

Теги: дума Сургута, депутатские полномочия, Надежда Красноярова



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