На Южном Урале бывшего бухгалтера центра медицинской профилактики осудили за хищение 2,7 млн рублей

В Магнитогорске бывший главный бухгалтер "Центра медицинской профилактики" приговорили к 4 годам лишения свободы условно за хищение бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая в 2019-2021 гг. начисляла себе повышенную заработную плату, формировала недостоверные реестры, платежные поручения по оплате труда сотрудников, которые предоставляла для оплаты. Излишне перечисленные суммы она переводила на собственные банковские счета и обналичивала.

В результате она похитила свыше 2,7 млн рублей. По решению суда она должна возместить ущерб.