07 Сентября 2022
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Вид на Москву с Воробьевых гор (2022) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала почти сотню оружейников в 40 регионах

Федеральной службой безопасности Российской Федерации при помощи сотрудников МВД России и Росгвардии в 40 регионах страны пресечена преступная деятельность более 90 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщает ЦОС ФСБ.

В июле – августе 2022 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях в квартирах нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемёта, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулемётов, 171 пистолет и револьвер, 130 винтовок, карабинов и ружей, а также пусковая установка "ПТУР-9М-112" и 14 ракет к ней, три огнемёта РПО-А "Шмель", 28 гранатомётов, 96 выстрелов к гранатометам, 111 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, шесть мин "МОН-50", 28 взрывателей, 223 ручные гранаты, более 41 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 46,8 тыс. патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Теги: ФСБ, оружие



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