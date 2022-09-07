"Беглова в отставку": петербуржцы возмущены ростом уровня коррупции в городе

Жители Санкт-Петербурга крайне недовольны работой правительства города и губернатора Александра Беглова на фоне новостей о рекордном росте уровня коррупции в Северной столице. Петербуржцы требуют отправить градоначальника в отставку, а компетентные органы обратить внимание на ситуацию.

Накануне СМИ сообщили, что чиновники Смольного причастны к 25% уголовных дел о коррупции в Петербурге. В городе на регулярной основе задерживают и арестовывают госслужащих по подозрению в «освоении» городского бюджета, а сам Санкт-Петербург под управлением губернатора Александра Беглова вошел в топ-10 самых коррумпированных российских городов.

За восемь месяцев 2022 года было зарегистрировано 97 преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки). Для сравнения, в 2019 году, когда Беглов занял пост градоначальника, количество уголовных дел по этой статье составляло 73, в 2020 году – 109 дел, а в 2021 году – 181.

Петербуржцы в социальных сетях начали активно обсуждать новость и потребовали отставки градоначальника Александра Беглова, под управлением которого Северная столица становится одним из самых коррумпированных городов по всей стране.

Некоторые петербуржцы припомнили и о том, что Беглов продолжает обслуживать интересы строительного лобби, о чем неоднократно писали СМИ. Журналисты сообщали о наличии особых дружеских взаимоотношений между Смольным и ЛСР, а также обращали внимание на присутствие лоббистов интересов компании как в администрации Беглова, так и в ЗакСе.

Еще один комментатор указал, что один из самых красивых городов мира «стремительно летит в тартарары», а во многих российских регионах уровень жизни стал выше, чем в Санкт-Петербурге.

Некоторые комментаторы призвали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию, как он сделал это раньше после новостей о незаконном сносе исторических зданий в Петербурге и избиении градозащитника.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Петербурге при Беглове участились случаи коррупции в сфере здравоохранения. Только накануне был задержан глава отдела здравоохранения Василеостровского района Никита Тихонов вместе с тремя другими неназванными сотрудниками. Следователи подозревают, что чиновники могли содействовать заключению госконтрактов по завышенным ценам на уборку в подведомственных району медучреждениях. Пока речь идет об исчезновении 77 миллионов рублей.