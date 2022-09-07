Больницу уральского города эвакуировали из-за пожара в палате

В больнице уральского города Краснотурьинск произошел пожар в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Чкалова поступил сегодня утром. На площади в 15 квадратных метров огнем было повреждено имущество палаты на втором этаже здания городской больницы.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из нее эвакуировались 19 человек, в том числе восемь сотрудников. В тушении были задействованы пять единиц техники и 13 человек личного состава. Полностью справиться с огнем удалось в 11-м часу утра.

Причина возгорания в краснотурьинской больнице сейчас устанавливается.