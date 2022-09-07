Глава ВТБ спел на ВЭФ с Бутусовым "Гудбай, Америка!"

Глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вышел на сцену к рок-музыканту Вячеславу Бутусову, чтобы спеть вместе с ним легендарный хит "Наутилуса Помпилиуса" "Гудбай, Америка!".

На видео, которые появились в телеграм-каналах, Костин подпевает "Гудбай, Америка" и подтанцовывает.

По словам главы ВТБ, его выступление на одной сцене с Бутусовым было экспромтом, они не репетировали, передает РИА Новости.

Напомним, Костин с 2018 года находится под американскими санкциями, ему запрещен въезд в США. Ранее он призвал своих коллег научиться работать в санкционном режиме, заявив, что "санкционное кольцо будет сжиматься".