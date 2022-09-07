Из базы отдыха в Нижнем Тагиле выселяют беженцев ЛДНР и Украины

07 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

Из базы отдыха в Нижнем Тагиле выселяют беженцев ЛДНР и Украины

С базы отдыха "Соловьиная роща", расположенной в Нижнем Тагиле, выселяют всех беженцев из Украины и ЛДНР. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в департаменте информационной политики региона. При этом, расселение не значит, что вынужденных переселенцев бросают на произвол судьбы - власти уже подыскивают им новое место, подходящее для проживания в осенне-зимний сезон.

"Речи о внезапном закрытии пункта временного размещения в Нижнем Тагиле не идет. Площадка позволяет комфортно размещать людей в теплое время года, поэтому сегодня, в связи со снижением температуры, действительно рассматривается вопросов об обустройстве проживания постояльцев на новом месте. Но конкретные сроки, когда жители покинут пункт, на данный момент не установлены". - пояснили в департаменте.

Все эвакуированные граждане продолжат получать необходимую поддержку: им не перестанут помогать в устройстве на работу, определении детей в детские сады и школы и медицинском обслуживании. Более того, вопрос с жильем для беженцев, которые уже устроились на работу или чьи дети уже определены в образовательные учреждения, будет решаться в индивидуальном порядке областными властями совместно с администрацией муниципалитета.

Ранее Накануне.RU сообщало, что на базу отдыха прибыло 33 человека: больше всего женщин и детей. Все расходы на обеспечение переселенцев взяла на себя Свердловская область.

Теги: Соловьиная роща, база отдыха, Нижний Тагил, беженцы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети