Из базы отдыха в Нижнем Тагиле выселяют беженцев ЛДНР и Украины

С базы отдыха "Соловьиная роща", расположенной в Нижнем Тагиле, выселяют всех беженцев из Украины и ЛДНР. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в департаменте информационной политики региона. При этом, расселение не значит, что вынужденных переселенцев бросают на произвол судьбы - власти уже подыскивают им новое место, подходящее для проживания в осенне-зимний сезон.

"Речи о внезапном закрытии пункта временного размещения в Нижнем Тагиле не идет. Площадка позволяет комфортно размещать людей в теплое время года, поэтому сегодня, в связи со снижением температуры, действительно рассматривается вопросов об обустройстве проживания постояльцев на новом месте. Но конкретные сроки, когда жители покинут пункт, на данный момент не установлены". - пояснили в департаменте.

Все эвакуированные граждане продолжат получать необходимую поддержку: им не перестанут помогать в устройстве на работу, определении детей в детские сады и школы и медицинском обслуживании. Более того, вопрос с жильем для беженцев, которые уже устроились на работу или чьи дети уже определены в образовательные учреждения, будет решаться в индивидуальном порядке областными властями совместно с администрацией муниципалитета.

Ранее Накануне.RU сообщало, что на базу отдыха прибыло 33 человека: больше всего женщин и детей. Все расходы на обеспечение переселенцев взяла на себя Свердловская область.