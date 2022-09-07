ФК "Урал" подписал бывшего нападающего голландского ПСВ

27-летний нападающий из Нидерландов Рай Влут подписал контракт с ФК "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, соглашение с игроком рассчитано на два с половиной года. Футболист будет выступать за "Урал" под 20-м номером.

Влут – воспитанник известного голландского клуба ПСВ, с 2011 года он выступал за молодежный состав команды из Эйндховена. А уже в следующем году форвард стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной Нидерландов.

Дебют игрока за главную команду ПСВ состоялся в августе 2014 года. В составе клуба он стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2014/15 и дважды обладателем Суперкубка страны – в 2015 и 2016 годах.

Также за свою карьеру нападающий выступал в Швейцарии, Италии и Бельгии. В марте этого года Рай Влут на правах свободного агента перешел в казахстанский клуб "Астана". За полгода в 14 матчах форвард отметился пятью мячами.

Влут стал четвертым нападающим в нынешнем составе "Урала", присоединившись к Александру Юшину, Алексею Каштанову и капитану команды Эрику Бикфалви.