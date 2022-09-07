07 Сентября 2022
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Парк Металлургов в Нижнем Тагиле (2022) | Фото: страница Владислава Пинаева / vk.com/pinaev_vladislav

В Нижнем Тагиле пройдет торжественное открытие Парка Металлургов

В пятницу в Нижнем Тагиле состоится долгожданное открытие Парка Металлургов. Торжественное мероприятие пройдет в 17.00 для всех жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, благоустроить парк местные власти решили после многочисленных просьб самих горожан. Все работы проводились в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

На данный момент в парке наводят последние штрихи: устанавливают навесы и качели перед фонтаном. После открытия жители Нижнего Тагила смогут наслаждаться семейным отдыхом, благодаря построенным скейт-площадке и детским зонам, прогуляться по асфальтированным дорожкам и отдохнуть возле фонтана с ночной подсветкой.

Теги: парк Металлургов, открытие, Нижний Тагил



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