В Нижнем Тагиле пройдет торжественное открытие Парка Металлургов

В пятницу в Нижнем Тагиле состоится долгожданное открытие Парка Металлургов. Торжественное мероприятие пройдет в 17.00 для всех жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, благоустроить парк местные власти решили после многочисленных просьб самих горожан. Все работы проводились в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

На данный момент в парке наводят последние штрихи: устанавливают навесы и качели перед фонтаном. После открытия жители Нижнего Тагила смогут наслаждаться семейным отдыхом, благодаря построенным скейт-площадке и детским зонам, прогуляться по асфальтированным дорожкам и отдохнуть возле фонтана с ночной подсветкой.