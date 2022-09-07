Чехия: Вопрос об ограничении цен на российский газ нужно снять с рассмотрения

Чехия предлагает снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС, заявил глава Минпромторга Юзеф Сикела.

По его словам, это "политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", передает РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия предлагает ограничить цену на газ из России до 50 евро за мегаватт-час (около $512 за тысячу кубов по текущему курсу). Это почти в 5 раз дешевле, чем газ стоил на бирже в Европе во вторник (240 евро за мВт.ч).