07 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
(2006) | Фото: www.novatek.ru

Чехия: Вопрос об ограничении цен на российский газ нужно снять с рассмотрения

Чехия предлагает снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС, заявил глава Минпромторга Юзеф Сикела.

По его словам, это "политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", передает РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия предлагает ограничить цену на газ из России до 50 евро за мегаватт-час (около $512 за тысячу кубов по текущему курсу). Это почти в 5 раз дешевле, чем газ стоил на бирже в Европе во вторник (240 евро за мВт.ч).

Теги: газ, россия, чехия, ограничение цен



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