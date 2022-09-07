"На моих глазах погиб мой друг". Студент ПГНИУ предъявил иск к "пермскому стрелку"

В Перми продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова. По данным "РБК-Пермь", в третий день судебного заседания был продолжен допрос потерпевших. На этот раз тех, кто получил травмы - днем ранее в суде выступили родственники погибших.

Показания дал сосед Бекмансурова, студент экономического факультета Антон Грехов. Он сообщил, что увидел стрелявшего после занятия физкультурой.

"После занятия по физкультуре мы вышли за территорию университета за водой, стояли на проходной в районе 11:28. В этот момент началась стрельба. В этот момент у проходной стояли около 30 студентов. Дальше начались события, несколько хлопков, похожих на выстрел, потом мы увидели стрелка, он был на расстоянии 20-30 метров. Мы увидели, что он стреляет по нам. Я захожу в сторону проходной и жду моих знакомых. Мне попадают в затылок, я получаю ранения. Затем бегу в университет, оповещаю всех, что началась стрельба. Видел стрелка меньше 10 секунд. Он был в камуфляже и черном шлеме", приводит издание слова свидетеля.

Рана была легкой, за помощью студент не обращался. От исков к Бекмансурову отказался. Как и его однокурсница Наталья Пантелеева. Подавать иск не стал и студент Политеха Данил Маркштедтер, который встречал в ПГНИУ свою знакомую. Потерпевший Никита Смирнов — студент ПГНИУ, одногруппник погибшего Ярослава Арамелева подал иск - на возмещение морального вреда.

По словам студента, в университет он приехал на личном автомобиле. В него Бекмансуров несколько раз выстрелил. Транспортное средство принадлежало деду свидетеля, сам Никита Смирнов управлял им по страховому полису. Согласно показаниям свидетеля, у автомобиля KIA Spectra повреждены колесо, капот, крыло, двери. Также студент обращался за психологической помощью, так как стрелок убил его друга.

"На моих глазах погиб мой друг - Ярослав Арамелев. В тот день мы находились вместе. Ходил, искал его, но сам факт причинения ему смерти я не видел", - сообщил свидетель.

Сумма иска составляет 300 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее родные и близкие погибших подали к Бекмансурову многомиллионные иски.

Напомним, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Сейчас дело стрелка рассматривает суд. Первое заседание прошло вчера. Сегодня заслушиваются показания свидетелей. Сам Бекмансуров свою вину признает по всем пунктам.