В Челябинской области прокуратуру просят проверить мэрию и подрядчика из-за разрушающегося сквера

В Миассе начал разрушаться сквер "Молодежный" в Машгородке, благоустроенный в прошлом году за 7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

По словам общественников, установленные в прошлом году объекты благоустройства пришли в негодность или вызывают вопросы по качеству. Игровое оборудование установлено близко к друг другу, что может привести к травмированию детей. Не устраивает горожан и качество резинового покрытия, которое в некоторых местах уже разорвано. Инсталляция "Прометей" облупилась, а некоторые буквы поржавели и упали. Общественники просят прокуратуру провести проверку на предмет нарушений со стороны подрядчика и заказчика.

В апреле текущего года мэрия Миасса сообщила, что подрядчик выполнит работы над ошибками в рамках гарантийных обязательств. Но, по словам активистов ОНФ, общее состояние благоустроенной зоны не изменилось.