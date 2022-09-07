07 Сентября 2022
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Экономика В России
Михаил Мишустин на &quot;Иннопроме&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

Правительство РФ утвердило параметры промышленной ипотеки, анонсированной президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба кабмина, льготные кредиты будут выдавать предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства.

Кредиты будут выдавать на срок до 7 лет под 5%, а для технологических компаний - под 3%. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что промипотека будет запущена в течение ближайших месяцев. По его словам, она устранит "инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инвестпроектов".

Теги: мишустин, промышленная ипотека



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