Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

Правительство РФ утвердило параметры промышленной ипотеки, анонсированной президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба кабмина, льготные кредиты будут выдавать предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства.

Кредиты будут выдавать на срок до 7 лет под 5%, а для технологических компаний - под 3%. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что промипотека будет запущена в течение ближайших месяцев. По его словам, она устранит "инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инвестпроектов".