В Запорожской области предотвращён теракт

В Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь.

"На автодороге Харьков – Симферополь, за мостом, который проходит через реку Б.Утлюг, была установлена растяжка, которая была обнаружена в ходе исследования данного участка. Обнаруженное было извлечено взрывотехниками", - сообщает в своём Telegram-канале областное МВД.

Ранее стало известно, что назначенный российскими военными комендант Бердянска Артем Бардин, о смерти которого недавно сообщили СМИ, оказался жив.