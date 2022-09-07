07 Сентября 2022
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Происшествия Украина
дорога трасса шоссе (2013) | Фото: Накануне.ru

В Запорожской области предотвращён теракт

В Запорожской области обезвредили "растяжку" на автодороге Харьков – Симферополь.

"На автодороге Харьков – Симферополь, за мостом, который проходит через реку Б.Утлюг, была установлена растяжка, которая была обнаружена в ходе исследования данного участка. Обнаруженное было извлечено взрывотехниками", - сообщает в своём Telegram-канале областное МВД.

Ранее стало известно, что назначенный российскими военными комендант Бердянска Артем Бардин, о смерти которого недавно сообщили СМИ, оказался жив.

Теги: Запорожская область, теракт, растяжка



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