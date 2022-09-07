Свердловская киностудия объявила поиск "золотой молодежи" и женщин с пластикой для предстоящих съемок

Свердловская киностудия (Екатеринбург) объявила открытый кастинг на съемки фильма "Сломя голову". Команда ищет самых разнообразных персонажей, как для съемок в конкретных эпизодах, так и для массовых сцен.

К участию в кастинге допускаются только по заявке. Приглашаются абсолютно все категории граждан: студенты, преподаватели, аспиранты, дети, родители, посетители ресторанов и кафе, официанты, прохожие и болельщики на стадионе. Помимо этого в киностудии ищут особый типаж людей для определенных сцен:

девушки и парни, типаж "золотая молодежь". Возраст 20+, в хорошей физической форме с красивой фигурой для съемок в бассейне;

фактурные мужчины 60+. Типаж и сцена: "Бывшие бандиты на годовщине свадьбы в ресторане". Моложе не рассматриваются;

дама лет 55. Типаж: "Одна из жен бывших бандитов на свадьбе". Пластика на лице приветствуется. Референс – Маша Распутина.

В заявке необходимо указать свои Ф.И.О, возраст, рост, размер одежды, размер обуви, актуальное (портретное) фото и контактный телефон. Всех участников, прошедших заочный отбор, пригласят лично на очный этап кастинга с участием режиссера – Евгения Григорьева.