Свердловская киностудия объявила поиск "золотой молодежи" и женщин с пластикой для предстоящих съемок

07 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Сердце Пармы, съемки фильма (2019) | Фото: permkrai.ru

Свердловская киностудия объявила поиск "золотой молодежи" и женщин с пластикой для предстоящих съемок

Свердловская киностудия (Екатеринбург) объявила открытый кастинг на съемки фильма "Сломя голову". Команда ищет самых разнообразных персонажей, как для съемок в конкретных эпизодах, так и для массовых сцен.

К участию в кастинге допускаются только по заявке. Приглашаются абсолютно все категории граждан: студенты, преподаватели, аспиранты, дети, родители, посетители ресторанов и кафе, официанты, прохожие и болельщики на стадионе. Помимо этого в киностудии ищут особый типаж людей для определенных сцен:

  • девушки и парни, типаж "золотая молодежь". Возраст 20+, в хорошей физической форме с красивой фигурой для съемок в бассейне;
  • фактурные мужчины 60+. Типаж и сцена: "Бывшие бандиты на годовщине свадьбы в ресторане". Моложе не рассматриваются;
  • дама лет 55. Типаж: "Одна из жен бывших бандитов на свадьбе". Пластика на лице приветствуется. Референс – Маша Распутина.

В заявке необходимо указать свои Ф.И.О, возраст, рост, размер одежды, размер обуви, актуальное (портретное) фото и контактный телефон. Всех участников, прошедших заочный отбор, пригласят лично на очный этап кастинга с участием режиссера – Евгения Григорьева.

Теги: Екатеринбург, киностудия, кастинг, фильм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети