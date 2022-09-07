Как и обещали энергетики: жителям нескольких районов Екатеринбурга отключили воду из-за долгов

Свердловские энергетики, как и обещали, отключили горячую воду должникам сразу в нескольких районах Екатеринбурга.

Читайте также: Подготовка к отопительному сезону в Свердловской области обошлась в 8 млрд рублей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", очередной рейд по неплательщикам прошел в Чкаловском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах города. Применить крайние меры энергетиков вынудила растущая задолженность населения за горячую воду и отопление, которая уже превысила 600 млн рублей.

Прежде чем отключить воду, компания уведомила всех должников о грядущих санкциях. Теперь, кроме оплаты своего долга, уральцам придется оплачивать еще и услуги по повторному подключению.

Ограничение горячего водоснабжения используется компанией с июня этого года. За это время под ограничение попали 79 собственников квартир, 28 из которых погасили задолженность на общую сумму 630 тысяч рублей в течение недели.

Ранее сообщалось, что 27,5 тысяч свердловчан рискуют остаться без горячей воды из-за долгов за отопление.