07 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
ванна, ребенок (2017) | Фото:Накануне.RU

Как и обещали энергетики: жителям нескольких районов Екатеринбурга отключили воду из-за долгов

Свердловские энергетики, как и обещали, отключили горячую воду должникам сразу в нескольких районах Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", очередной рейд по неплательщикам прошел в Чкаловском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах города. Применить крайние меры энергетиков вынудила растущая задолженность населения за горячую воду и отопление, которая уже превысила 600 млн рублей.

Прежде чем отключить воду, компания уведомила всех должников о грядущих санкциях. Теперь, кроме оплаты своего долга, уральцам придется оплачивать еще и услуги по повторному подключению.

Ограничение горячего водоснабжения используется компанией с июня этого года. За это время под ограничение попали 79 собственников квартир, 28 из которых погасили задолженность на общую сумму 630 тысяч рублей в течение недели.

Ранее сообщалось, что 27,5 тысяч свердловчан рискуют остаться без горячей воды из-за долгов за отопление.

Теги: вода, районы, долги, отключение, Екатеринбург



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Ранее 01.09.2022 08:21 Мск 27,5 тысяч свердловчан рискуют остаться без горячей воды из-за долгов за отопление
Ранее 21.06.2022 12:29 Мск Ноу-хау энергетиков: в Екатеринбурге должникам за отопление отключили горячую воду


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