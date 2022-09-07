В Челябинске главного энергетика завода будут судить за получение взятки

В Челябинске главного энергетика "ЧТЗ-Уралтрак" будут судить за получение взятки от представителя телекоммуникационной компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, представитель телекоммуникационной компании предложил обвиняемому за деньги предоставить возможность установить на железобетонных опорах, расположенных на территории завода, кабель волоконно-оптической линии связи для дальнейшей эксплуатации. За это он получал 3,6 тыс. рублей ежемесячно. Договор субаренды не был заключен.

Всего обвиняемый получил 104 тыс. рублей.