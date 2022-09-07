07 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Железная дорога (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Тюменской области три грузовых вагона сошли с рельсов

В Тюмени на станции Утяшево Свердловской железной дороги при производстве маневровых работ произошёл сход трех грузовых вагонов без опрокидывания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября. Пострадавших нет. Задержки графика движения не допущено.

"На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, а также с целью координации их действий транспортный прокурор. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Предварительная причина схода вагонов устанавливается.

Теги: сход вагонов, грузовой поезд, проверка



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