В Тюменской области три грузовых вагона сошли с рельсов

В Тюмени на станции Утяшево Свердловской железной дороги при производстве маневровых работ произошёл сход трех грузовых вагонов без опрокидывания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября. Пострадавших нет. Задержки графика движения не допущено.

"На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, а также с целью координации их действий транспортный прокурор. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Предварительная причина схода вагонов устанавливается.