07 Сентября 2022
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Общество Свердловская область Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суды Екатеринбурга и Перми зарегистрировали иски Anacondaz за отмененные концерты

Суды Екатеринбурга и Перми зарегистрировали иски группы Anacondaz об отмене последних концертов. Об этом сообщили сами музыканты в своих социальных сетях.

"Арбитражный суд Пермского края и Ленинский суд Екатеринбурга зарегистрировали наши иски к властям об отмене концертов. Судебное заседание в Екатеринбурге состоится 26 сентября в 11.00, в Перми — 4 октября в 11.30. Наши интересы представляют адвокаты "Агоры" Алексей Бушмаков и Анастасия Шардакова", - написали исполнители.

Напомним, в июле Anacondaz объявила об отмене концерта в Екатеринбурге буквально за несколько часов. Причиной стали представители полиции, которые просто не пустили группу на сцену. Похожая ситуация произошла и в Перми, где группа успела исполнить всего четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские.

"Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов" музыканты решили перенести все шоу, запланированные на 2022 год в России. При этом уже купленные билеты будут действительны.

Теги: Anocondaz, концерт, иск, суд



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