07 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: admhmao.ru

Мьянма начала закупать нефтепродукты у России и готова платить за поставки в рублях

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что страна начала закупку нефтепродуктов из России.

Первая партия дизельного топлива прибудет в Мьянму уже через несколько дней, добавил он.

Мин Аун Хлайн отметил готовность Пномпеня оплачивать поставки российских нефтепродуктов в рублях, сообщают "Известия".

Напомним, министры финансов стран G7 согласились ввести предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты.

В Кремле заявляли, что случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления.

Теги: мьянма, нефть, россия



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