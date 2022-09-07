Мьянма начала закупать нефтепродукты у России и готова платить за поставки в рублях

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что страна начала закупку нефтепродуктов из России.

Первая партия дизельного топлива прибудет в Мьянму уже через несколько дней, добавил он.

Мин Аун Хлайн отметил готовность Пномпеня оплачивать поставки российских нефтепродуктов в рублях, сообщают "Известия".

Напомним, министры финансов стран G7 согласились ввести предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты.

В Кремле заявляли, что случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления.