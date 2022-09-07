ВСУ начали "наступление последней надежды" под Харьковом

ВСУ вчера начали наступление под Харьковом в районе Балаклеи. Накануне встречи военных спонсоров режима Владимира Зеленского на авиабазе в Рамштайне 8 сентября тому очень нужен какой-то успех. Вчера эта попытка была предпринята.

Военный обозреватель Юрий Подоляка уверен, что главной задачей наступления было взять Балаклею и выйти на Изюм, чтобы сорвать дальнейшие наступательные планы российского командования.

"Это наступление проходило ровно по той же схеме, по которой шло недавно Херсонское наступление. Быстрый рывок с целью отрезать от стратегически важной точки, заставить противника метаться, паниковать, отступать и, взяв стратегическую инициативу в свои руки, двигаться дальше, пока противник не опомнился. Очевидно, главной задачей мощного удара в районе Балаклеи было отрезать этот населенный пункт от основных сил Российской армии, взять его в кольцо и уничтожить гарнизон, который там оставался. ВСУ хватило на рывок в районе Вербовки. Населенный пункт перерезается рекой Крайняя Балаклейка, и вот именно на этой Балаклейке украинское наступление застопорилось", - рассказал Подоляка.

Захват Балаклеи просматривается как главная цель наступления по простой причине: этот небольшой город с населением 25 тыс. человек - один из крупнейших в Харьковской области. Поэтому в случае его захвата медийный эффект был бы весьма громким. Киев отчитался бы перед своими спонсорами, что его боевики могут молниеносно захватывать даже города, а не только села, а значит, спонсоры должны предоставить новый кредит доверия, подкрепленный оружием и финансами.

О том, что Киев придавал большое значение наступлению на Балаклею, говорит тот факт, что режим создал таинственную ауру вокруг наступления под Харьковом. Последние несколько недель официальные лица говорили, что ВСУ пойдут в наступление, но где - это секрет для Российской армии, для которой оно станет неприятной неожиданностью. Хотя было понятно, что наступление намечалось именно под Харьковом. Так, вчера главный военный спикер режима Алексей Арестович, не называя города, заявил, что у Российской армии кое-где возникли большие проблемы, употребив нецензурное слово. Будто бы российские войска сбежали из города, многие захвачены в плен, а российское командование пытается спасти ситуацию, перебрасывая резервы, но их ждет много сюрпризов.

Накануне днем советник Зеленского Сергей Лещенко анонсировал, что тот в вечернем обращении расскажет "отличные новости о контрнаступлении в Харьковской области". Но вечером Зеленский вообще ничего не упомянул об этом, призвав не фокусировать внимание на отдельных участках фронта, а рассказывать о борьбе на всей ее линии. Видимо, к вечеру не было получено тех результатов, которых ожидали в Киеве. Сегодня утром Генштаб ВСУ тоже вообще не упомянул о наступлении на Балаклею.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ месяц готовили это наступление, ежедневно перебрасывался личный состав и техника, а последняя крупная колонна прошла через расположенную к северо-западу Андреевку днем ранее. ВСУ пытаются атаковать к северу от Балаклеи, чтобы перерезать дорогу на Купянск. При этом командование просит Зеленского сконцентрироваться на одном направлении и приостановить попытки наступления в Херсонской области, чтобы хватило резервов для Харьковского направления. Но Зеленский требует продолжать атаки на двух направлениях до встречи в Рамштайне, чтобы создать благоприятный информационный фон и потребовать дополнительное наступательное вооружение.

"Резидент" пишет, что главком ВСУ Валерий Залужный был принципиально против любого контрнаступления из-за неизбежных больших потерь.

"Наш источник в офисе президента рассказал, что офису сейчас нужна эффектная победа перед встречей в Рамштайне, чтобы запросить новое наступательное вооружение. Для этого Банковая потребовала от Генштаба организовать два контрнаступления, которые должны дать уверенность Западу, что Украина может вести наступательную войну. Последние два месяца накапливались резервы, а самые подготовленные части собраны на Криворожском и Харьковском направлении. Офис президента пошел ва-банк, бросив все резервы на контрнаступления. В атаку брошены лучшие части ВСУ, которые могли держать оборону на любом участке фронта, а теперь они в мясорубке по желанию политиков", - передает канал.

"Легитимный" сообщает, что западные мозговые центры называют это наступление ВСУ "наступлением последней надежды". По данным источника, Залужный советовал организовать это наступление в середине октября, когда накопится достаточно тяжелого вооружения. Но из-за политических целей наступление начали в конце августа.

"Его готовили три месяца, и если оно потерпит неудачу из-за того, что Зеленский поспешил, то для него все может обернутся "закатом" политической карьеры. Поэтому при таких больших потерях власть как сумасшедшая отправляет все новые и новые резервы. Если не будет результата, то Зеленского ждет очень сложное время. Потери сейчас никто не считает, важно получить результат", - пишет канал.

Военкор Александр Коц передает, что бои завязались в Вербовке, и дальше украинским войскам пройти не удалось. Угрозы окружения Изюмской группировки нет, но бои продолжаются.

Дорогу на Купянск ВСУ удалось взять под огневой контроль, и они будут продолжать развивать успех, отмечает телеграм-канал "Старше Эдды". Хотя отрезать Балаклею у ВСУ не получилось, относиться к данному наступлению надо со всей серьезностью.

Военкоры отмечают, что в Балаклее и окрестностях были мобилизованные из ДНР и ЛНР, поэтому ВСУ удалось продвинуться. Они четко выполнили все требования, взорвав мосты и отойдя на заранее подготовленные позиции, но для контрудара у них нет сил. ВСУ скопили большие резервы, и Балаклея фактически в оперативном окружении. Необходимы срочные меры. Сейчас главное сдержать наступательный порыв довольно мощной группировки ВСУ, не дав захватить ключевые точки обороны: Балаклею, трассу Балаклея-Волохов Яр, сам Волохов Яр, Чкаловское, - и готовить условия для контрудара. ВСУ будут наступать до последнего, так как для Киева слишком многое поставлено на карту.