На Среднем Урале наказали сотрудников детсада, из которого сбежал 6-летний ребенок

На Среднем Урале наказаны сотрудники детского сада, своевременно не обнаружившие уход воспитанника. В результате ребенок оставался без присмотра несколько часов.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 27 июля этого года в Верхней Салде: в 13 часов 50 минут 6-летний воспитанник детсада №42 "Пингвинчик" самовольно покинул здание и ушел с территории учреждения. Отсутствие ребенка в группе воспитатель заметил не сразу – сообщение в полицию города поступило в 14 часов 38 минут. В результате поисков детсадовец был обнаружен в 16 часов 30 минут возле дома, где проживает его бабушка.

Как затем выяснили в прокуратуре, воспитатель оставил ребенка без присмотра во время обеденного сна. Уход не заметил и сотрудник частного охранного предприятия, который, по инструкции, должен непрерывно следить за камерами видеонаблюдения, установленные в детском саду.

По итогам проверки главе управления образования администрации Верхней Салды внесли представление с требованием об устранении нарушений. После этого в учреждении усилили контроль за исполнением обязанностей сотрудниками детского сада.

Заведующая детсадом и воспитатель получили выговоры. Кроме этого, заведующую оштрафовали на 10 тысяч рублей.