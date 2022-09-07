07 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Врачи (2022) | Фото: Накануне.RU

Свердловских главврачей начнут премировать и штрафовать по новой системе

Теперь премия главврачей Свердловской области будет складываться из баллов, заработанных в рамках определенных направлений. Соответствующий приказ подписал глава регионального министерства здравоохранения Андрей Карлов.

Согласно документу, новая система премирования предусматривает активную деятельность главврачей в сфере работы с кадрами, финансовой-экономической, а также основной деятельности специалиста. За проделанную работу в каждой из сфер будут начисляться баллы, на основе которых и высчитывается сумма премии.

Однако гораздо более жестко теперь будут обстоять дела с сокращением премии. Несмотря на все заслуги и проделанную работу, премия будет уменьшена, если медучреждение будет иметь просроченную задолженность по кредитам или больнице будет дана низкая оценка работы.

50% от премии заберут в случае, если проверяющий обнаружит нецелевое расходование бюджетных средств на сумму до 100 тыс. За замечание в адрес главврача, премия также может сократиться вдвое. А вот за выговор главврач и вовсе лишается какой-либо выплаты. Аналогичная ситуация ждет руководство больницы и в случае, если деятельности медучреждения дадут оценку "неудовлетворительно" или зафиксируют нецелевое расходование бюджета свыше 100 тыс. рублей.

Проверки будут проводиться регулярно силами спецкомиссии во главе с самим Андреем Карловым.

Теги: премирование, главврач, больница



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