07 Сентября 2022
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Главное приобретение после СВО - укрепление суверенитета России, - Путин

Президент Владимир Путин после своего выступления на Восточном экономическом форуме высказался о последствиях специальной военной операции на Украине.

"Главное приобретение – укрепление суверенитета. Происходит поляризация мнений, но это только на пользу. Мы будем набирать темпы развития, потому что оно базируется на укреплении суверенитета. Хочу подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, мы их заканчиваем. Начали их после госпереворота в 2014 г. те, кто не хотел мирного развития, стремился к подавлению собственного народа и подвергал геноциду население Донбасса. Россия приняла решение ответить зеркально, как действовал наш потенциальный противник. Мы сделали это сознательно. Это наш долг, и мы исполним его до конца", - сказал Путин.

В конечном итоге это приведёт к укреплению страны как внутри, так и снаружи.

Теги: Владимир Путин, специальная военная операция



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