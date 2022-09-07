Главное приобретение после СВО - укрепление суверенитета России, - Путин

Президент Владимир Путин после своего выступления на Восточном экономическом форуме высказался о последствиях специальной военной операции на Украине.

"Главное приобретение – укрепление суверенитета. Происходит поляризация мнений, но это только на пользу. Мы будем набирать темпы развития, потому что оно базируется на укреплении суверенитета. Хочу подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, мы их заканчиваем. Начали их после госпереворота в 2014 г. те, кто не хотел мирного развития, стремился к подавлению собственного народа и подвергал геноциду население Донбасса. Россия приняла решение ответить зеркально, как действовал наш потенциальный противник. Мы сделали это сознательно. Это наш долг, и мы исполним его до конца", - сказал Путин.

В конечном итоге это приведёт к укреплению страны как внутри, так и снаружи.