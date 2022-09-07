Илон Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы, - Business Insider

Американский миллиардер Илон Маск в мае отложил окончательное решение по покупке компании Twitter, опасаясь возможного начала мировой войны на фоне российской спецоперации на Украине, сообщил портал Business Insider.

По данным издания, в переписке с банкиром, который занимался соглашением, Маск заявил, что "сделка не будет иметь смысла, если мир приближается к третьей мировой войне".

"Давай повременим несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна", - приводит издание текстовые сообщения Маска из раскрытой переписки.

Как отмечают адвокаты Twitter, данные высказывания Маска доказывают, что отказ от покупки платформы был вызван обеспокоенностью миллиардера за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

Напомним, в апреле создатель SpaceX и Tesla договорился о покупке компании Twitter за $44 млрд ($54,20 за акцию). Однако в мае миллиардер сделал неожиданное заявление о "временной приостановке" сделки. Он запостил ссылку на новость с финансовым отчетом соцсети и заявил, что хочет увидеть расчеты компании относительно фейковых аккаунтов.

В июле юристы американского предпринимателя уведомили компанию, что расторгают соглашение о ее покупке. В письме бизнесмена говорится, что Twitter "существенно нарушил несколько положений сделки". В частности, Маск обвиняет компанию в сокрытии данных о количестве ботов и спам-аккаунтов.

Twitter подал в суд на миллиардера, чтобы заставить его выполнить сделку по покупке социальной сети.