В Челябинской области родители детей с редкими заболеваниями будут получать ежемесячные выплаты

В Челябинской области родители детей с ихтиозом и буллезным эпидермолизом будут получать ежемесячные денежные выплаты по 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Дети, страдающие этими заболеваниями, постоянно нуждаются в специализированных средствах ухода и перевязочных материалах. В настоящий момент в регионе проживают 12 детей, страдающих ихтиозом, и восемь детей с диагнозом буллезный эпидермолиз.

На выплаты детям с редкими заболеваниями на 2022 год в областном бюджете предусмотрено порядка 1,2 млн рублей.