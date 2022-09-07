По Севморпути состоялся первый контейнерный рейс между Мурманском и Камчаткой

Президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, высказался о работе Северного морского пути.

"В текущем году на Севморпути состоялся первый контейнерный рейс между Мурманском и Камчаткой. Нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и грузов, а график движения был ритмичным и предсказуемым", - сказал Путин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии Северного морского пути (СМП) до 2035 г. На 150 мероприятий выделят 1,8 трлн руб.