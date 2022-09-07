В Перми с 9 сентября стартует отопительный сезон

В Перми не стали ждать нормативную отметку с температурой ниже восьми градусов тепла и дали старт отопительному сезону. Об этом журналистам сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Процесс запуска тепла занимает около двух-трех недель.

"Подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Традиционно не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже восьми градусов тепла и с 9 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы и больницы, с 19 сентября – в дома", - сообщил мэр.