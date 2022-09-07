Путин рассказал, какой будет инфляция в России по итогам года

Президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, оценил уровень инфляции в стране.

"Думаю, что по результатам года у нас инфляция будет 12%", - сказал Путин.

Ранее стало известно, что каждый второй гражданин России считает, что в ближайшие несколько месяцев его расходы на продовольственные товары вырастут, говорится в исследовании "ТеДо". Около 33% опрошенных ожидают роста стоимости на товары для дома и ремонта, 30% — на одежду и обувь, 27% — на услуги, связанные с красотой и здоровьем, и 19% — на электронику и бытовую технику. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что дальнейший рост цен будет связан с перспективами ослабления рубля и дефицитом импортной продукции в ряде категорий.