Утрачено доверие к доллару и фунту стерглингов, - Путин

Президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщил об утрате доверия к доллару и фунту стерлингов.

"В прошлом году ВЭФ состоялся после вынужденной паузы из-за коронавируса. Со снятием ограничений жизнь скоро войдёт в нормальное русло. На смену эпидемии пришли другие глобальные вызовы – санкционная лихорадка Запада, агрессивные попытки навязать странам модели поведения, это политика, которая проводится постоянно. Катализатором стало ускользание лидерства США. Существенно возросла роль различных стран мира, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона. Запад хочет сохранить существующий миропорядок", - сказал Путин.

Ещё весной многие иностранные корпорации начали говорить об уходе из России, считая, что наша страна пострадает сильнее. Но сейчас рабочие места закрывают в Европе. Одна из причин – разрыв деловых связей с Россией.

"Утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерглингов. Мы шаг за шагом уходим от использования скомпрометировавших себя валют", - сказал Путин.