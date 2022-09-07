07 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Кошка (2022) | Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Свердловчанина отправили в колонию за выброшенную с 5 этажа кошку

Жителю Березовского ужесточили наказание за уголовное преступление по ч. 1 ст. ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Мужчина выбросил кошку с пятого этажа, за что изначально получил только условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 18 июня 2021 гола около 14.40. Ян Ашихмин, будучи пьяным, вышел на балкон дома по ул. Гагарина, и выбросил из окна квартиры кошку по кличке Муся. Животное, упав на проезжую часть, получило увечья и повреждения.

В апреле текущего года Березовский городской суд назначил Ашихмину 1,8 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С этим уже не согласилась прокуратура, которая настаивала на более жестком наказании.

"В апелляционном представлении государственный обвинитель указал, что приговор является необоснованным и подлежит изменению в связи с существенным нарушением требований уголовного закона, несправедливостью назначенного наказания. Государственным обвинителем указано, что судом не учтены данные о личности осужденного, который ранее был судим и совершил преступление спустя 1,2 года после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. На путь исправления не встал. Находясь под административным надзором, неоднократно привлекался к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Свердловский областной суд встал на сторону прокуратуры и изменил приговор, назначив свердловчанину 1,8 лет лишения свободы реально с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: кошка, балкон, животное, жестокое обращение



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