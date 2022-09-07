МВД объявило в розыск режиссера Манского после слов о "воровстве" на ММКФ

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из базы розыска ведомства.

"Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ", - говорится в базе.

Во вторник ТАСС сообщил, что против Манского возбудили уголовное дело о клевете за слова о том, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, "воруется" не менее 85% бюджета.

Об этом Манский заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, которое вышло на Youtube в мае. Уточняется, что дело было заведено после заявления Михалкова.

Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что проходит свидетелем по уголовному делу против Манского. По данным журналистки, режиссер сейчас живет в Латвии.