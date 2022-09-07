07 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Продукты (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Владелец "ЖизньМарт" собирается открыть точки в ОАЭ

Свердловский бизнесмен и владелец таких франшиз как "Дель Песто", "Сушкоф" и "ЖизньМарт" Иван Зайченко, планирует открыть точки продажи здоровых продуктов в ОАЭ. О своих планах он рассказал в социальных сетях, где объявил поиск инвестора. Последнему нужно будет проживать в стране и внести инвестиции в размере 100-200 тыс. долларов США в течение 12-18 месяцев.

Открытие "ЖизньМарт" в эмиратах обойдется бизнесмену в 1-1,5 млн долларов. Однако Зайченко уверен, что проект быстро себя окупит. По его словам, его команда несколько месяцев прожила в Дубаи, где и планируется открыть первый супермаркет, и уже предварительно договорилась с местными поставщиками

"Закупочные цены получились такие, что работая со стандартной маржинальностью "ЖизньМарта", мы сможем продавать очень хороший, натуральный и отличный от остальных магазинов ассортимент по достаточно низким ценам, просто за счет дополнительной эффективности, которую дает нам наша IT система. И вообще, кружка хорошего кофе стоит там 400 рублей, при себестоимости 48, а чтобы поесть в кафе, надо заплатить больше 600 рублей за блюдо. Всё это срочно нужно исправить!" - заявил бизнесмен.

Для развития идеи, как считает Зайченко, необходимо сначала создать новую управляющую компанию и инвестировать в открытие собственного магазина, а после получения прибыли, вывести ее и расширить сеть. При этом у управленца пока нет четкого видения стратегии масштабирования: это может быть как собственная сеть, так и франчайзинг.

"Это не предложение открыть отдельный магазин, это предложение вместе создать аналогичную российской управляющую компанию и вместе построить там сеть, которая должна будет изменить то, как люди покупают продукты, и потенциально принести десятки или сотни миллионов $ своим основателям. Дубаи - это супер город с очень современным и богатым населением, которое всеми силами стремится к европейскому комфорту. При этом продуктовый ритейл находится там примерно на уровне нашего, но десятилетней давности. Много грязных, перетаренных магазинов, везде однообразный ассортимент, часто высокие цены", - добавил бизнесмен.

Теги: ЖизньМарт, ОАЭ, Дубай



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